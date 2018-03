A líder do CDS, Assunção Cristas, apelou ao voto de todos os portugueses que se revêem nos centristas, garantindo que não sairão desapontados com a escolha. Apresentada pelo speaker do congresso como a "futura primeira-ministra de Portugal", Assunção subiu ao palco ao som de There’s Nothing Holdin’Me Back, de Shanw Mendes – e falou num partido a "aproximar-se de todos" e "bem fundado nos valores da democracia cristã".

"Este é um congresso de continuidade de um rumo começado há dois anos e que se revelou certeiro. Somos um partido em franco crescimento e cada vez mais aberto", disse no discurso de encerramento do 27º Congresso do CDS-PP, que decorreu em Lamento, este fim-de-semana.

"Há todo um País que quer ser representado pelo CDS. Podem confiar em nós, pode confiar em mim. Não vos desapontaremos, não vos desapontarei", garantiu no início do seu discurso, depois dos habituais agradecimentos.

"Este foi o congresso mais participado de sempre do CDS. Foi a vossa presença, a vossa participação que fizeram deste congresso um momento inesquecível", disse a abrir o discurso. "Muito obrigada a todos os que quiserem participar no debate", referiu ainda, incluindo as "críticas construtivas". E deixou outro louvor: "muito obrigada a todos os militantes que renovaram a confiança em mim."

Mas o discurso da líder centrista focou-se quase todo na defesa do CDS como partido de Goveno. "Quem não acredita no Partido Socialista, quem não se revê nas esquerdas encostadas tem uma escolha clara, uma escolha segura, uma escolha inequívoca. E essa é só uma: nós, o CDS", defendeu Cristas.





Logo no início da intervenção, a líder centrista deixou "uma palavra especial" ao presidente do PSD, Rui Rio. Assunção Cristas falou de "um partido amigo" e em cujo Congresso teve também "o gosto de estar e atestar a convergência de preocupações temáticas com o CDS"."Hoje o voto útil acabou. Hoje o voto de cada português é mais livre do que nunca. Acabou o voto para o primeiro lugar. Em 2019, para governar, não é preciso ficar em primeiro lugar, é preciso garantir o apoio de um conjunto de 116 deputados! E acredito, chegaremos com mais facilidade a esse número somando deputados depois das eleições, de resto como a nossa história constitucional mostra", defendeu.O discurso de encerramento serviu também para revelar que a lista liderada por Nuno Melo ao Parlamento Europeu integrará também Mota Soares, Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg. "Nas eleições europeias trabalharemos todos intensamente com o Nuno Melo para que consiga dobrar o resultado, afirmando um projecto profundamente europeísta no respeito pela diversidade dos estados-membros, que fazem a riqueza e a singularidade da Europa", declarou Cristas.No leque de candidatos que se juntarão a Nuno Melo inclui-se, assim, um independente, o jurista especialista em questões do mar Vasco Weinberg, a professora de Relações Internacionais Raquel Vaz Pinto, que aderiu ao CDS no último Congresso, em Gondomar, pela mão de Assunção Cristas, e o deputado e dirigente do CDS Luís Pedro Mota Soares, ministro da Segurança Social no Governo de Pedro Passos Coelho e Passos Coelho.Este domingo, antes do início dos trabalhos, uma delegação composta pelo eurodeputado Nuno Melo, pelo presidente do grupo parlamentar, Nuno Magalhães, e pelo líder da distrital do Porto, Álvaro Castelo Branco, foram receber o presidente do PSD, Rui Rio, que assistirá ao discurso de Assunção Cristas na sessão de encerramento.

Rui Rio estava acompanhado pelo vice-presidente Salvador Malheiro, pelo líder parlamentar, Fernando Negrão, e pelo presidente da distrital de Viseu, Pedro Alves. Ao contrário do que tinha sido anunciado, o secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, não integrou a delegação por ter "um compromisso pessoal", segundo a assessoria de imprensa do partido.

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, encabeça a delegação dos socialistas, enquanto o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, representa o Governo.

Em relação às restantes forças políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão no encerramento da reunião magna dos centristas, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" e o PAN estarão presentes.