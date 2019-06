Avós e neta de 10 anos morrem em colisão de carro com comboio em Barcelos

Uma menina e os avós morreram na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um comboio, durante a manhã desta quarta-feira, na freguesia de Carapeços, em Barcelos, Braga.

a criança tinha 10 anos de idade. Os três ocupantes do veículo ligeiro ainda se encontram dentro da viatura e vão ser posteriormente transportadas para o Instituto de Medicina Legal por forma a serem autopsiadas.

O maquinista do comboio vai ser ouvido pelas autoridades para se perceber os contornos deste acidente uma vez que esta passagem de nível tinha barreiras automáticas. Deste modo, é preciso perceber se as barreiras não fecharam ou se o veículo ligeiro não cedeu a passagem ao comboio.



O alerta foi dado cerca das 09h47 para a passagem de nível de Carapeços/ Barcelos e no local estão três ambulâncias de Barcelos, uma VMER do INEM de Braga, uma VMER do INEM de Barcelos, INEM da UMIPE, uma patrulha da GNR e a Autoridade Nacional de Proteção Civil num total de 26 operacionais e 10 viaturas de apoio.



A circulação ferroviária na linha do Minho foi interrompida.



(notícia atualizada às 11h29)

Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar,