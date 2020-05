quase duas horas entre a chamada para o INEM e a chegada ao Hospital de Santa Maria" de Alpiarça.





A Fenprof defendeu hoje a realização prévia e periódica de testes a todos os alunos, professores e funcionários não docentes que regressem à escola, considerando que as orientações do Governo são omissas, incoerentes e economicistas.

António Lacerda Sales, o secretário de Estado da Saúde, frisou que "todos os tipos de trabalho de investigação serão sempre muito importantes e objeto de grande análise e ponderação".



"Não conheço em pormenor a metodologia usada, de qualquer das formas posso dizer que essa análise deve sempre ter em conta o tipo de amostras que se tem. Sendo uma amostra sempre muito localizada é difícil tirar conclusões e prematuro tirar uma que não seja ponderada e fazer extrapolações", explicou.

Em 48 horas, foram identificados 694 novos casos de infeção pelo novo coronavírus na região de Lisboa e Vale do Tejo. Entre dia 6 e dia 7, foram 294 casos; de 5 para 6, foram 400. Questionada na conferência de imprensa diária acerca da situação da pandemia de Covid-19 em Portugal sobre se havia um foco de maior preocupação, Graça Freitas afirmou que se estão a procurar explicações para o facto."Estudamos todos os dados que temos a nível nacional e com as autoridades de saúde para tentar perceber se são fenómenos isolados ou se tem uma explicação concreta", afirmou, antes de referir que "os rastreios maciços" que se verificam na zona podem ter o efeito de fazer aumentar o número.O R (índice de transmissão do novo coronavírus) de Lisboa é ligeiramente maior que o do resto de Portugal, segundo os cálculos do Instituto de Saúde Ricardo Jorge.A diretora-geral de Saúde também foi questionada acerca da situação de Nuno Alpiarça, que trabalhava com o atleta paralímpico Carlos Lopes e que morreu depois de ser socorrido pelo INEM. Lopes acusou o INEM de falhas, por terem passado "Graça Freitas não quis comentar o caso específico. Depois de lhe perguntarem se no seu caso devia aplicar máscara, Freitas indicou que a DGS tem feito a ressalva de que a máscara é para usar de acordo com a situação clínica de cada paciente. "Se não tem condição para usar, não usa."As causas de morte em Portugal, por outras causas e por Covid-19, são monitorizadas diariamente pela DGS. Segundo Graça Freitas, desde 14 de abril que não se nota para todas as causas de morte "nenhuma alteração do padrão da mortalidade de acordo com o esperado para esta altura do ano".Questionada, Graça Freitas afirmou que essas questões são analisadas "conforme o tipo de situação". "Há política para testar em lares, sobretudo os trabalhadores, há para estabelecimentos prisionais e creches. Estão a ser analisadas todas as outras situações", disse.Segundo um estudo realizado pela Fundação Champalimaud com o Algarve Biomedical Center, a taxa de infeção pelo novo coronavírus em Loulé é 14 vezes superior ao que os testes de diagnóstico calcularam. A conclusão foi tirada através de testes serológicos realizados a 1.235 pessoas. Os cientistas perceberam que 2,8% já tinham desenvolvido imunidade para o SARS-CoV-2.