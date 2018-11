A FECTRANS não acredita que seja possível assegurar um reforço no período das festas quando nem o serviço regular funciona: "CP deve estar à espera que venha uma solução no saquinho do Pai Natal."

A Comboios de Portugal (CP) pretende reforçar a oferta de serviços ferroviários no período das festas, particularmente nos dias de Natal e Ano Novo. Mas a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) duvida da capacidade de reforço nesses dias, já que os problemas das supressões e atrasos de comboios se mantém há vários meses e não há uma solução viável à vista.



Questionada pela SÁBADO, a CP afirmou que estava a "preparar a sua oferta para o período das festas de Dezembro, nomeadamente o programa especial de transportes para o Natal e Ano Novo", a revelar no mês de Dezembro. Explicou ainda que estes programas seriam divulgados "como habitual", não explicitando de que forma seria feito esse reforço.



O problema com esta promessa é que, a menos de uma semana para chegar Dezembro, os trabalhadores da CP não foram ainda avisados do reforço e duvidam mesmo que ele aconteça, já que nem para os serviços regulares tem havido material suficiente, desconhecendo de onde surgirá o material extraordinário necessário para aumentar a oferta.



Em declarações à SÁBADO, José Manuel Oliveira, representante da FECTRANS, admitiu que os trabalhadores da CP desconheciam as intenções da CP na época festiva. E duvida que qualquer tipo de serviço extraordinário que venha a ser implementado seja suficiente: "Não temos tido capacidade de resposta - em termos de material - no período ordinário, duvidamos que consigam para o período especial. E não nos parece que haja medidas que possam alterar esta situação toda num período próximo".



"Nós ainda não recebemos informação de que vai haver reforço, mas ele de facto acontece todos os anos. Só que este ano, não há comboios sequer para os serviços regulares, quanto mais para os especiais", constata José Manuel Oliveira.



O aluguer de material a Espanha e a solução "no sapatinho"



A CP anunciou que iria alugar material circulante a Espanha, mais propriamente à Renfe. Porém, as carruagens não chegarão a tempo nem do Natal, nem do Ano Novo: "Relativamente ao aluguer de material circulante a Espanha, de 4 unidades automotoras [a carruagem da frente do comboio, onde segue o maquinista] diesel, no âmbito do acordo estabelecido com a Renfe, a chegada da primeira automotora está prevista para o mês de Janeiro de 2019, decorrendo a entrega das restantes unidades ao longo do ano", respondeu a empresa em declarações à SÁBADO.



José Manuel Oliveira mostra-se céptico relativamente a esta "solução". "O que está anunciado não será suficiente para suprimir todas as falhas que têm ocorrido nos últimos meses", disse o membro do sindicato.



"Isto é um problema transversal que chega aos Alfa Pendular e que tem tido particular incidência no Interior. Enquanto não se fizer a recuperação do material que não está a ser utilizado, continuaremos a ter problemas de circulação que o aluguer de quatro unidades não consegue resolver. Muito menos para casos em que é preciso mais material", frisa.



"Nós até dizemos entre nós - em tom de brincadeira - que a CP deve estar à espera que venha uma solução no saquinho do Pai Natal, este ano", confessou o sindicalista.



Um problema que vai além das "festas"



De acordo com o jornal Público, todos os dias se registam comboios suprimidos e atrasos. As linhas do Algarve e do Oeste são as mais afectadas. Além da falta de material circulante, ainda não foi terminado o recrutamento de funcionários encarregues da reparação de comboios de que fala Oliveira.



Além do concurso internacional em 2019, "para aquisição de material circulante, envolvendo 12 unidades automotoras bimodo, aptas a circular em linhas electrificadas e não electrificadas, e 10 unidades eléctricas", ainda "está em curso" o processo de recrutamento de 120 trabalhadores para a EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário): "Trinta trabalhadores foram já contratados; sessenta estão seleccionados e em processo de contratação. Para as restantes doze vagas, decorre o processo de selecção".



Mas, como afirmou José Manuel Oliveira, não é a falta de pessoal que vai atrasar a CP na época natalícia e do Ano Novo: "Os trabalhadores estão prontos para trabalhar nessas datas. Mas sem as infra-estruturas necessárias, não há soluções."



