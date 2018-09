Comboio fazia o trajecto entre Lisboa e Braga.

Uma avaria num Alfa Pendular, que fazia o trajecto entre Lisboa e Braga, poderia ter resultado num descarrilamento, o que impediu o veículo de continuar a viagem.



De acordo com o jornal Público, o comboio interrompeu a viagem em Campanhã após os rodados terem começado a incandescer. O fumo nos rodados podia ter acabado num descarrilamento: o rolamento da caixa de eixos avariou e o veio da transmissão (onde as rodas assentam) fundiu. Os passageiros acabaram por ser encaminhados para outro comboio e o Alfa recolheu às oficinas de Contumil.



Pedro Conceição, ex-quadro da EMEF (empresa que faz a manutenção dos comboios) e engenheiro especialista em manutenção ferroviária, "um rolamento gripar é um fenómeno que pode acontecer a qualquer momento, mesmo quando a manutenção é perfeita e até pode acontecer com rolamentos novos… basta que tenham um defeito de fabrico ou sido sujeitos a mau manuseamento".



Mesmo assim, na sequência deste incidente, a Comboios de Portugal (CP) e a GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários) abriram um inquérito para a apurar. "O Alfa Pendular é objecto de rigorosa manutenção por parte da EMEF, de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, em particular no que diz respeito à segurança da circulação", acrescentou a CP.



Contudo, fontes da EMEF ao Público admitem que já há vários anos que a logística da empresa não consegue responder às solicitações de peças. O mesmo jornal aponta que é nas grandes oficinas de reparações onde existe maior falta de sobressalentes, com equipas pressionadas para reparar (e libertar) comboios em pouco tempo, levando-as a fazer decisões erradas. Um dos erros comuns é instalar um rolamento que já ultrapassou o limite expectável de vida - e que pode levar a este problema.