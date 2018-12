A CP – Comboios de Portugal esclareceu esta segunda-feira que a exoneração do seu director de material circulante, no passado dia 6 de Dezembro, "não tem qualquer ligação" com a decisão em atrasar a manutenção dos rodados das Unidades Triplas Eléctricas (UTE). À SÁBADO, a empresa portuguesa de transporte ferroviário indica que o despedimento de José Pontes Correia justifica-se com a "não verificação de condições objectivas para o exercício da função".

Em causa está uma notícia do jornal Público desta segunda-feira, que indicava que o responsável havia sido exonerado por considerar que a segurança dos passageiros estaria a ser posta em causa. No entanto, a CP adianta à SÁBADO que "as operações de manutenção e reparação do material circulante da CP obedecem a pareceres técnicos e decisões que, em contacto permanente com os fabricantes, asseguram os padrões de segurança ferroviária".

De acordo com a CP, em resposta à SÁBADO, a decisão do Conselho de Administração da CP de aumentar em 300 mil quilómetros o anterior limite de 1,7 milhões das UTE foi apoiada por técnicos da Direcção de Material Circulante da CP e da EMEF, "tendo concluído que esta alteração não coloca em causa a segurança da operação ou dos passageiros".