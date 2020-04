A autarquia da covilhã terá gasto dinheiro em vão na compra de várias câmeras térmicas, distribuindo-as pelas principais instituições do concelho que estão "na linha da frente" ao combate à Covid-19, PSP, GNR, bombeiros, hospital e centro de saúde do concelho. É que, segundo denunciou o ex-deputado do CDS Adolfo Mesquita Nunes, no Facebook , e foi confirmado pela SÁBADO, o manual de instruções do modelo comprado, o GTC 400 C Professional , diz claramente quo mesmo "não pode ser usado para medir a temperatura em pessoas ou animais".Ainda assim, a 6 de abril, a autarquia divulgou um comunicado e publicou várias fotos na sua página de Facebook, com o presidente, Vítor Pereira, a fazer a entrega dos aparelhos, com um preço de venda ao público de 1444 euros, por aquelas instituições. Segundo um comunicado de 6 de abril, aquelas instituições ficavam "na posse de um equipamento que permite, com grande precisão e rapidez, medir a temperatura corporal, podendo assim detetar casos de febre, um dos sintomas mais frequentes associados à infeção pelo covid-19"

O preisente da autarquia, Vítor Pereira, revelou que a "autarquia está a fazer um grande, mas indispensável, esforço, no sentido de contribuir para que as instituições e os profissionais que estão na linha da frente neste combate pela saúde pública, possam exercer as suas funções cada vez melhor e com cada vez mais meios".



Entretanto, em declarações à Rádio Cova da Beira, Vítor Pereira já reagiu à polémica, dizendo não ter tempo "para ler manuais de instruções" e que a compra da câmeras foi indicada por um técnico da autarquia: