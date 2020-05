Nada faz lembrar tanto Função Pública como um horário das nove às cinco. Ou fazia. Porque esse horário pode ter os dias contados para muitos trabalhadores. A pandemia de covid-19 obrigou a pôr em teletrabalho todos os funcionários públicos que podiam desempenhar as suas funções nesse regime. Na lei, essa possibilidade existia desde 2008, mas a pandemia forçou a Administração Pública a usar como nunca essa modalidade de trabalho e pode ter dado força àquela que já era a intenção deste Governo quando tomou posse: aumentar o número de funcionários públicos em teletrabalho.Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, tem uma meta ambiciosa: pôr em teletrabalho pelo menos 25% dos trabalhadores do Estado cujas funções o permitam. Mas não consegue garantir que todos os funcionários públicos que adiram a este regime levem para casa computadores e muito menos dar a garantia de ligação à internet e telefone pagos pelo Estado.À SÁBADO, Alexandra Leitão diz que "na maioria dos casos" será possível assegurar portáteis, mas o "acesso à net ou telefone depende das circunstâncias". "Não vou garantir que há condições para dar a toda a gente a mesma coisa", admite, explicando que haverá margem de manobra "dentro dos limites da lei" e dos constrangimentos orçamentais para avaliar e decidir cada situação caso a caso.Durante a pandemia do novo coronavírus e pelo menos até ao final de maio, o teletrabalho foi a solução encontrada para assegurar o distanciamento social e tentar travar o surto. Isso significou pôr a trabalhar em casa 68 mil técnicos superiores e assistentes técnicos (fora os docentes e magistrados que, por pertencerem a carreiras especiais do Estado não entram nestas contas). Ou seja, quase todos os trabalhadores cujas funções são compatíveis com o teletrabalho.Quando se regressar à normalidade, volta a valer o que está previsto na lei que diz que, para haver teletrabalho, tem de haver um acordo entre o trabalhador e o serviço a que pertence. Ninguém poderá ir obrigado. Mas Alexandra Leitão quer dar indicações aos serviços para que estejam mais abertos a esta modalidade. "Vamos incentivar essa prática", assume a ministra, assegurando não ter para já intenções de mudar o que já está na lei.Alexandra Leitão acredita, contudo, que este período forçado de trabalho em casa pode ter ajudado a mostrar aos dirigentes que a produtividade não diminui e aos funcionários que há vantagens, como "a conciliação com a vida pessoal e familiar, mesmo para quem não tem filhos", poder estabelecer "horários mais compatíveis com o seu ritmo" e deixar de ter "despesas e incómodos associados às deslocações e ao comer fora de casa".Com a pandemia, acredita a governante, houve três coisas que se alteraram na Administração Pública: "o teletrabalho recebeu um novo fôlego", a "digitalização levou um empurrão" e houve um reforço "do trabalho colaborativo" entre entidades do Estado.José Abrão, secretário-geral da FESAP (UGT), ainda se lembra das resistências por parte "dos sucessivos governos" para pôr em prática o teletrabalho. "Sempre nos batemos pela regulamentação do teletrabalho, mas tudo pareciam dificuldades e problemas" e houve até "trabalhadores a quem foi negado" prestar serviço nessa modalidade.Entretanto, "aconteceu esta crise sanitária" e o sindicalista diz ter agora dúvidas de que o regime pareça tão atrativo. "As pessoas estão é fartas de estar em casa, trabalham mais, estão disponíveis 25 horas por dia para ganhar uma hora extraordinária que não lhes pagam", diz com ironia, admitindo que o teletrabalho "veio para ficar", mas que talvez alguns se tenham apercebido agora das desvantagens."Andávamos todos a defender o direito a desligar. Nesta situação, desligar é muito complicado e os trabalhadores não têm contrapartidas a não ser estar mais próximos da família", nota José Abraão, que entende que a Administração Pública e as empresas terão de passar a assegurar os meios que o trabalhador usar em casa para trabalhar. "Haveremos de discutir mais adiante esta questão à volta até de alguns incentivos para alguns que o queiram ou o possam fazer", afirma à SÁBADO.José Abraão teme, porém, a alteração de paradigma que estar a trabalhar em casa possa trazer para o mundo laboral. E lembra que em documentos da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público a palavra "trabalhador" já foi substituída por "colaborador", apesar de esse termo não constar do Código de Trabalho."A questão do teletrabalho vai seguramente consolidar esta ideia do colaborador. Estão-se a perder valores jurídicos e valores sociais associados ao trabalho. Imagine o que será ter de comemorar o dia do colaborador. Já não estamos só no campo da semântica", avisa o dirigente sindical.Sebastião Santana, da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (CGTP), também está preocupado com a forma como ficam as "fronteiras entre trabalho e vida pessoal" e diz à SÁBADO que "o uso massivo do teletrabalho pode não ser a melhor solução".De resto, não vê como a partir de "uma experiência dura há um mês se possa extrapolar para o futuro".O sindicalista lembra que "a esmagadora maioria [dos funcionários públicos em teletrabalho durante a pandemia] não foi para casa nem com computador nem com internet do serviço". Mas ataca acima de tudo a forma como esta solução foi feita sem ouvir os sindicatos."A nossa questão central é que a senhora ministra não nos disse uma vírgula sobre isto. O teletrabalho não pode ser uma coisa imposta aos trabalhadores e ser negociada com as estruturas sindicais", critica Sebastião Santana, que vê nisto "um atropelo" de direitos e ataca Alexandra Leitão pelo "diálogo inexistente"."Não estou a anunciar nenhuma alteração legislativa que careça de negociação com os sindicatos", reage a ministra, que assegura que as estruturas sindicais serão ouvidas caso se venha a mexer na lei."Se houver alguma alteração à lei, vamos negociar com os sindicatos", afiança Alexandra Leitão à, explicando a ausência de conversas com as estruturas sindicais com o Estado de Emergência e com o Estado de Calamidade. "Também não ouvimos ninguém para fechar salas de cinema, por exemplo".Maria Correia, tem 55 anos, é assistente técnica nos serviços administrativos na sede de um agrupamento de escola, e a covid-19 pô-la a trabalhar em casa pela primeira vez. Faz um "balanço foi positivo" da experiência, mas conta que passou a trabalhar noites e fins de semana e teve de alterar o plano de telefone e internet à conta das comunicações que fez para conseguir trabalhar de casa."Trabalhei mais horas do que o horário estipulado. Se se pensa que em teletrabalho se tem um horário mais leve, eu falo por mim e por outras pessoas que eu conheço, isso não acontece. Temos maior liberdade de movimentos, mas pode acontecer não almoçar, por exemplo. Aconteceu muito trabalhar com uma tarefa e esticar o dia até pela noite. E ao fim-de-semana também cheguei a trabalhar", relata à, a funcionária pública.Com problemas respiratórios, Maria pertence a um grupo de risco e poderia ter sido dispensada do trabalho, mas fez um requerimento para ficar em teletrabalho. "Pedi para ficar em teletrabalho porque não estava doente. Não me fazia sentido ficar em casa sem fazer nada. Não ia ficar emocional e intelectualmente tão bem se não estivesse ativa", diz a assistente administrativa."Foi enriquecedor. Senti-me útil e bem a fazer. Acabei por exercitar uma série de ferramentas informáticas", diz, ainda sem saber se há possibilidade de continuar em teletrabalho quando a pandemia passar. Se isso for possível, "aceitaria fazer isto por fases ou alguns dias da semana ou do mês, não de forma permanente". "Sou uma pessoa de afetos, é importante a relação com o outro. É importante estar no terreno", frisa.Apesar de ter gostado da experiência, viu recusada a hipótese de lhe ser cedido um computador e as "muitas chamadas" que fez para a colega com quem mais trabalhava obrigaram-na a aumentar os minutos e os dados do seu plano de comunicação. "Vou apresentar essas despesas, mas julgo que não serei ressarcida. Não estou a contar com isso", reconhece, explicando que teve mais gastos do que teria se estivesse na escola a trabalhar, para onde costuma ir a pé.Maria Ascensio, tem 51 anos e é investigadora na DGAEP. Mas o teletrabalho não foi para si uma novidade trazida pelo novo coronavírus. Pediu para trabalhar em casa em setembro de 2018 depois de ter tido uma hérnia cervical que a limitou fisicamente. Explica que o teletrabalho em quarentena é mais duro do que em circunstâncias normais e diz que notou que alguns colegas só agora reconhecem verdadeiramente quem trabalha nesta modalidade.Maria tem duas filhas, com 20 e 18 anos, que "apesar da autonomia, sofrem de ansiedade por estar fechadas" e isso dificultou aquela que é a sua rotina normal de trabalho em casa. "Com elas em casa é mais complicado. A mais velha continua com as aulas de Medicina e a outra no 12.º ano está a preparar exames e com grande stress". Isso implicou que todas tivessem de usar um computador. No caso de Maria Ascensio, até havia a possibilidade de ter um portátil de serviço, mas os problemas de coluna fizeram-na recusar essa hipótese para comprar um modelo "mais pequeno e mais leve".Para a investigadora, não há dúvidas sobre as vantagens do teletrabalho. "Trabalha-se melhor, não há cafés, não há conversas, não há reuniões. Há maior concentração. Não perdemos tempo nas deslocações. Poupa-se dinheiro", assegura.Diz que não gosta de estar parada e não contabiliza o número de horas de trabalho, "mas são seguramente muito mais do que as 40 horas". Há dias em que acorda cedo e começa a trabalhar às 6h da manhã, noutros mais tarde e vê nisso a vantagem da flexibilidade dos horários.Como em toda a DGAEP só três pessoas solicitaram o teletrabalho, a sua opção foi vista inicialmente com alguma desconfiança no serviço. "Foi necessário garantir a confiança dos meus superiores hierárquicos", lembra, explicando que por ter um Mac não foi possível instalar no seu portátil um software que controla o acesso ao sistema de trabalho. Além disso, teve de lidar com alguma "inveja de colegas","É natural, é uma coisa diferente", concede, notando que "com a covid, as pessoas perceberam que não é fácil". Apesar de tudo, afirma não sentir falta da vida social de trabalho. "Se quero falar, ligo a um colega. Existe o risco do isolamento. Mas há sempre o Whatsapp, podemos ligar. Estamos em contacto permanente tanto com colegas como com superiores".Fernando Marta, tem 52 anos, é diretor de serviço na Agência para a Modernização Administrativa, e já estava habituado a gerir funcionários em teletrabalho, Mas nunca tinha estado neste regime nem confrontado com a necessidade de gerir quase 80 pessoas à distância. Confessa que nem sempre é fácil desligar e que há pessoas com filhos pequenos muito cansadas. Mas frisa que a experiência de trabalhar em casa na pandemia não é igual ao teletrabalho em período normal e confessa ponderar vir a gozar deste regime quando o surto acabar.Fernando tem três equipas em teletrabalho, mas diz que "foi fácil" fazer essa transição, porque teve todas as condições, incluindo equipamentos (mas não ligação à internet) para todos os trabalhadores.Com uma equipa dedicada à formação e outra à criação de plataformas e conteúdos, diz que a transição mais difícil foi a de conseguir pôr o call center das Linhas do Cidadão a funcionar em teletrabalho. "Essa demorou um bocadinho mais, foi em dois dias". Em todos os outros casos foi de um dia para o outro.Ferramentas como o Teams ou Zoom passaram a fazer parte do dia a dia, numa experiência que diz estar a ser "muito positiva".Ainda assim, admite que "ao estar em casa às vezes é difícil fazer a separação entre trabalho e vida pessoal" e que por este regime ter sido experimentado numa situação de emergência, "às vezes há urgência e o trabalho tem de ser fora de horas". "Mas há respeito pelos horários", afiança.No seu caso, não tem filhos pequenos a cargo, mas reconhece as dificuldades por que estão a passar algumas pessoas nessas circunstâncias. "A chefe de equipa do Centro de Contacto tem três filhos pequenos. Tem de fazer o pino para conseguir fazer tudo", conta, admitindo que "há pessoas que estão cansadas e querem voltar", mas "não é pelo teletrabalho, é pela situação em que isto aconteceu".Acredita que 25 a 50% das pessoas com quem trabalha estarão disponíveis para fazer teletrabalho de forma parcial ou total quando a pandemia acabar. "Eu próprio considero algum tempo em teletrabalho. Mas também gosto de conviver e estar com as pessoas", diz, explicando que quem pedir para estar neste regime pode por exemplo acordar ir ao local de trabalho "uma ou duas vezes por semana quando há reuniões".Nas pessoas que já estavam em teletrabalho no seu serviço antes da covid-19, assegura ter havido "ganhos de qualidade de vida" e nenhuma perda de produtividade. "Mantiveram os níveis de produtividade ou tiveram até níveis superiores, porque deixaram de perder tempo por exemplo em transportes públicos e dedicam mais tempo ao trabalho. Sinto que estão satisfeitas", garante.