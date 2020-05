Há mais de 287 mil utentes inscritos na plataforma "Trace Covid", adiantou o secretário de Estado da Saúde, acrescentando ainda que já foram realizados mais de 471 mil testes de diagnóstico à covid-19. "De 1 a 4 de maio, tivemos uma média de 10.700 testes realizados por dia", afirmou António Sales. 42,5% dos testes foram feitos em laboratórios privados, 46,5% em laboratórios públicos e 11% em laboratórios militares.



Vai começar a ser feita a sequenciação do genoma deste novo coronavírus que ajude a perceber qual a "impressão digital" do vírus. "Queremos perceber se este é o mesmo vírus que saiu de Wuhan", explicou o presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, que informou ainda que já foram identificadas mais de 150 mutações deste novo vírus. Fernando Almeida diz que esta investigação que está a ser levada a cabo pelo Instituto Ricardo Jorge "vai ser importante para perceber se há linhagens mais severas, mais agressivas" do vírus".



António Lacerda Sales garante que o SNS vai manter circuitos Covid e não-Covid, até para assegurar resposta em caso de se verificar uma segunda vaga da epidemia.



Graça Freitas explicou que não iam comentar a morte de uma pessoa com menos de 30 anos por respeito aos familiares.



Apesar de a diabetes e hipertensão compensada serem fatores de risco não estão associadas a uma maior taxa de infeção pelo novo coronavírus, diz Lacerda Sales. A partir do momento em que um diabético ou hipertenso "descompensa", fica automaticamente coberto pelo chapéu das doenças crónicas. O secretário de Estado também refere que as salvaguardas são apenas exemplificativas, às quais é adicionada a expressão "designadamente".



Sobre o regresso às aulas, Graça Freitas diz que este está a ser ponderado de forma a garantir a segurança de toda a comunidade escolar. "Não há risco zero em nada e o que nós estamos a fazer é um conjunto de regras para minimizar o risco". "Devemos voltar às escolas com toda a confiança se garantirmos as regras de segurança", reforçou a diretora-Geral de Saúde.