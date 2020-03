Covid-19: Subiu para 100 o número de vítimas mortais em Portugal. Há 5170 infetados

O número de pessoas infetadas pelo novo

em Portugal aumentou este sábado em 902 casos, subindo para 5170 (um crescimento de 21,1%). De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (

), o País regista 100 vítimas mortais – mais 24 óbitos em 24 horas (um aumento de 31,5%) . A taxa de mortalidade é de 1,9%.



Estão internadas 418 pessoas, das quais 89 estão em cuidados intensivos. Há, ainda, 4938 a aguardar resultado dos testes laboratoriais e 19.927 sob a vigilância das autoridades de saúde.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (44), seguida da região Centro (28), da região de Lisboa e Vale do Tejo (27) e do Algarve (1).