Covid-19. SNS gastou 54 milhões em testes feitos pelos privados

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastou, até agora, 54 milhões de euros em testes à Covid-19 realizados pelos laboratórios privados, avança o Público . Esta semana foi ultrapassada a linha dos quatro milhões de testes realizados desde o início da pandemia, tendo apenas 45% sido feitos no setor público.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, os laboratórios privados realizaram até 4 de novembro mais de 1,5 milhões de testes moleculares para detetar o novo coronavírus. Segundo o jornal, que cita estimativas dos responsáveis das principais redes de laboratórios privadas do país, menos de 40% terão sido pagos pelo erário público.