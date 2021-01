Covid-19: Resolvido surto na Misericórdia de Portalegre que provocou 15 mortes

O surto de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Portalegre (SCMP) "está resolvido", anunciou esta terça-feira a comissão administrativa da instituição que lamentou o falecimento de 15 utentes na sequência desta situação.

"É com muita satisfação que a comissão administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre vem informar que terminou o surto de SARS-CoV-2 na instituição", lê-se num comunicado, enviado à agência Lusa.

A comissão administrativa da SCMP explica que recebeu os resultados da última testagem realizada na segunda-feira e que a mesma revela que "todos os residentes se encontram negativos".

No documento é referido ainda que permanecem dois residentes hospitalizados.

"Findo este período tão difícil para todos nós, cabe-nos uma vez mais evidenciar todo o trabalho desenvolvido por todos aqueles que estiveram na primeira linha para garantir a contenção este surto e a quantos nos apoiaram neste processo", acrescenta.

Este surto teve início no dia 11 de novembro, tendo sido identificados na altura 90 infetados [70 utentes e 20 funcionários].

De acordo com o relatório publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), o distrito de Portalegre tem 71 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

No documento é referido que o distrito regista 666 casos ativos, 1.720 casos recuperados e 37 pessoas internadas nas unidades hospitalares da região.

A lista de casos ativos é liderada pelo concelho de Elvas, com 164 casos. Seguem-se Nisa com 117 casos ativos, Portalegre (96), Marvão (59), Crato (57), Gavião (29), Campo Maior (27), Avis (22), Castelo de Vide e Ponte de Sor (21 casos cada), Alter do Chão (16), Sousel (13), Monforte (12) e Fronteira (11).

Segundo o relatório, no concelho de Arronches não existem casos ativos.

A ULSNA, que sublinha que os dados correspondem ao apuramento das últimas 24 horas e que os mesmos são correspondentes aos apurados por laboratórios públicos, indica ainda que foram feitos até hoje 39.822 testes de diagnóstico no distrito.

Em Portugal já morreram 7.286 doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora total de 436.579 casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).