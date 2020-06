Marta Temido revelou durante a conferência de imprensa desta sexta-feira que, na semana entre 19 e 23 de junho, a média do R(t) - o índice de transmissão - do novo coronavírus foi de 1,06 a nível nacional. Variou entre 1,03 em Lisboa e Vale do Tejo e 1,3 no Alentejo. O último valor nacional dado era de 0,98."Isto não nos deve surpreender quanto ao que sabemos ser o R(t), nao é comparável com o número de novos casos que acontece por dia", afirmou a ministra.Temido recordou as medidas adotadas pelo Conselho de Ministros em 19 freguesias, que continuam a ser as que criam maior preocupação."O vírus só vai desaparecer quando surgir uma vacina ou um tratamento. Portugal teve uma situação epidemiológica melhor, mais favorável, menos dura que outros países e enfrenta números consistentes em certas freguesias", prosseguiu a ministra. "Não se iludam, este é um trabalho de paciência, complexidade e que vamos ter que continuar a fazer. Sabemos que não podemos parar as nossas vidas, trata-se de uma doença infecciosa de elevada contagiosidade que implica cuidados. O contacto físico em espaços fechados, muito frequentados, são lugares de risco."A ministra quis ainda dar uma nota de tranquilidade acerca da resposta do SNS. Temido afirmou que havia 402 camas ocupadas com doentes Covid-positivo - um número diverso do que surge no boletim, de 457 - e 67 camas em UCI ocupadas pelos mesmos. Porém, há 21.500 camas em hospitais e 534 em UCI."A rede do SNS tem capacidade para garantir o que dela se precisa, mas isso não nos pode fazer baixar a guarda", alertou.