O primeiro lote das vacinas contra a covid-19 chegou este sábado a Portugal, ficando guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, nos arredores de Coimbra.

Escoltada por forças de segurança, a viatura que transposta as vacinas, duas caixas que no total pesam 41 quilogramas, entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 09h45.

O processo de abertura da viatura, que estava selada, foi acompanhado no local por responsáveis do Governo, dirigidos pela ministra da Saúde, Marta Temido.



A ministra da Saúde falou de um dia de "esperança". "Há ainda um longo caminho a percorrer, ainda estamos no início do inverno, mas há agora uma nova esperança", referiu à chegada das primeiras vacinas, em Montemor-o-Velho. Acrescentando que cabe agora ao SNS fazer o seu trabalho, ou seja, fazer a vacinação.



A governante não quis especificar se as vacinas sairão já hoje para os hospitais, lembrando que está tudo a correr dentro do previsto e que esta é uma operação "coordenada por vários ministérios".



Está previsto que as doses possam ficar armazenadas 21 dias, mantendo a qualidade e eficácia das vacinas, que têm de ser mantidas a baixas temperaturas.

A campanha de vacinação contra a covid-19 arranca no domingo em Portugal, à semelhança de outros países da União Europeia, a vacina é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo SNS.

Na última segunda-feira, a Comissão Europeia autorizou a colocação no mercado da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, horas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado o seu parecer científico favorável.

Nesse mesmo dia Marta Temido disse que os profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central seriam os primeiros a ser vacinados contra a covid-19.