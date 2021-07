Covid-19: Portugal com mais um morto e 2.170 novos casos

Morreu uma pessoa devido à covid-19, nas últimas 24 horas. Foram ainda detetadas 2.170 infeções pelo SARS-CoV-2 desde esta segunda-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.







Lisboa e Vale do Tejo, com 1.151 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, concentra 53% do total de casos registados nas últimas 24 horas.Com 2.510 pacientes dados como recuperados, este é o valor mais elevado desde 27 de março. Há atualmente 38.488 casos ativo, menos 341 nas últimas 24 horas.Há atualmente 480 pessoas internadas em enfermarias e 133 pessoas em unidades de cuidados intensivos (menos três).Desde o início da pandemia em Portugal, em março do ano passado, já morreram 17.118 pessoas e 892.741 foram infetadas.