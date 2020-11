Portugal com mais 6.383 casos de covid-19 ultrapassa os 280 mil

Portugal ultrapassou esta quinta-feira os 280 mil casos de infeção pelo novo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), os casos chegaram aos 280.394, tendo-se confirmado mais 6.383 infeções desde o dia anterior.O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de covid-19 aumentou hoje para 4.209, com mais 82 óbitos registados nas últimas 24 horas.Há no País 193.944 recuperados da doença, um aumento de 4.588 em 24 horas.Dos 3.192 doentes internados em Portugal (menos 59 que no dia anterior), 516 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. A redução nestas unidades é apenas de um doente.

A pandemia da covid-19 já causou pelo menos 1.422.951 mortos no mundo. Mais de 60.427.590 casos de infeção com o novo coronavírus foram diagnosticados.