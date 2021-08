Covid-19: Portugal com mais 15 mortos e 3.203 infetados

Portugal registou esta terça-feira 15 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas foram ainda detetados 3.203 novos casos. Desde o início da pandemia, em março de 2020, já morreram 14.412 pessoas e 977.406 foram infetadas pelo coronavírus.







Em relação ao dia anterior, foram registados mais 3.290 recuperados. Desde o início da pandemia já foram dados como recuperados 912.620 infetados pelo SARS-CoV-2. Há atualmente 47.374 casos ativos em Portugal, menos 102 nas últimas 24 horas.A área de Lisboa e Vale do Tejo com 1.262 casos e a região Norte com 1.035 têm 71,7% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas. As 15 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (5), na região Norte (7) na região Centro (2), e no Algarve (1).O país regista 919 doentes internados com covid-19, uma redução de 26 em relação a ontem. Destes, 204 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.A matriz de risco volta a registar uma regressão positiva. O R(t) atual está em 0,92 a nível nacional e continental, enquanto a incidência baixou para 376,9 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a nível nacional e a 384,5 casos por 100 mil a nível continental.