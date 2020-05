Covid-19. Portugal com mais 14 mortes e 165 infetados em 24 horas

O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de Covid-19 aumentou esta segunda-feira para 1.330, tendo-se registado mais 14 óbitos nas últimas 24 horas.Os casos de infeção subiram para 30.788 com mais 165 pessoas infetadas que no dia anterior.Depois de um significativo aumento no domingo, o número de doentes recuperados no País subiu esta segunda-feira para 17.822 (mais 273).Dos 531 doentes internados em Portugal, 72 encontram-se nos cuidados intensivos - menos seis que no dia anterior.

A nível global a pandemia já matou pelo menos 344.964 pessoas e infetou mais de 5,4 milhões em todo o mundo desde dezembro.



Entre esses casos, pelo menos 2.110.500 foram considerados curados.