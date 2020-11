Covid-19: Portugal com 2.506 novos casos e 46 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou esta segunda-feira mais 2.506 novos casos de Covid-19. Total de infetados pela pandemia é agora superior a 146 mil casos.Nas últimas 24 horas foram registadas 46 vítimas mortais da pandemia, subindo o total de óbitos por Covid-19 para 2.590.Esta segunda-feira foram dados como recuperados da Covid-19 mais 1.523 doentes, com o total de recuperados a ser superior a 83 mil. Portugal tem neste momento mais de 61 mil casos ativos do novo coronavírus, ou seja, infetados que não recuperaram da doença.Depois do número de internados em cuidados intensivos ter baixado este domingo, Portugal voltou a ter novo máximo de doentes graves ou críticos, com 294, mais 10 que no dia anterior. O número de internados é também o maior de sempre: 2.255, mais 133 que no domingo.

Portugal registou em outubro quase 68 mil novos contágios pelo coronavírus, o que corresponde a 47% do total desde o início da pandemia. No Norte e no Centro o mês passado representou mais de metade dos casos registados nessas regiões.