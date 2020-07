A Polícia Marítima (PM) de Setúbal realizou na madrugada de hoje ações de fiscalização e sensibilização de jovens que se encontravam em Troia a confraternizar com bebidas alcoólicas, o que é proibido devido às medidas de contenção da covid-19.Em comunicado, esta força de segurança referiu que uma das ações se realizou na praia Atlântica-Soltroia, em Troia, após "queixas de aglomerados de jovens na praia"."Foi detetado um grupo de jovens a confraternizar e na posse de garrafas de bebidas alcoólicas", lê-se no comunicado da PM.O grupo foi "identificado e sensibilizado para a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos à noite, em especial por menores, bem como para as limitações em relação aos aglomerados de pessoas".A Polícia Marítima alertou ainda os jovens para "os perigos que as fogueiras em tempo quente podem acarretar", tendo depois os jovens regressado às suas residências.Antes desta ação, a PM já tinha efetuado o levantamento de sete tendas em situação de acampamento selvagem não autorizado, por parte de um grupo de jovens de nacionalidade estrangeira, na Praia do Creiro, Serra da Arrábida.A Polícia Militar também dispersou um grupo que se encontrava a consumir bebidas alcoólicas na Praia de Albarquel, em Setúbal.A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 640 mil mortos e infetou mais de 15,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.716 pessoas das 49.955 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.