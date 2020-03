A Polícia de Segurança Pública (PSP) cortou os acessos pedonais ao Tejo durante o estado de emergência que o país vive atualmente.De acordo com as medidas decretadas pelo Governo, se não estiver no grupo de risco do novo coronavírus deve ficar em "recolhimento domiciliário", podendo apenas sair de casa para certas ocasiões. Para não haver tentações de passear junto ao mar, os acessos estão cortados este sábado.Além disso, a PSP tem também feito uma série de ações de fiscalização e sensibilização junto da população. Este sábado, por exemplo, os agentes PSP controlaram os automóveis que se deslocaram para o sul do País, mandando parar carro a carro na Ponte 25 de Abril.Nos últimos dias, e devido à proximidade do período que ia corresponder às férias da Páscoa, as autoridades portuguesas têm apelado aos portugueses para manterem o confinamento e não saírem para a rua e, muito menos, viajar. O estado de emergência declarado a 18 de março inibe deslocações sem ser por motivos essenciais ou para passeios higiénicos de curta duração.