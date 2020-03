A PSP está a controlar os automóveis que se deslocam para o sul do País, mandando parar carro a carro na Ponte 25 de Abril. Segundo o Correio da Manhã, existem quilómetros de fila no sentido Lisboa-Almada.Nos últimos dias, e devido à próximidade do período que ia corresponder às férias da Páscoa, as autoridades portuguesas têm apelado aos portugueses para manterem o confinamento e não saírem para a rua e, muito menos, viajar. O estado de emergência declarado a 18 de março inibie deslocações sem ser por motivos essenciais ou para passeios higiénicos de curta duração."Agora que se aproxima o período da Páscoa, os que não estão a trabalhar e não têm de trabalhar, respeitem o apelo de contenção. É um apelo coletivo. No fundo, estamos perante uma tarefa coletiva, que estamos a viver, que estamos a vencer, porque a adesão dos portugueses é massiva, mas tem de continuar", disse, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de uma visita à fábrica da farmacêutica Hovione, em Loures.