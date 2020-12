Novos casos de covid-19 atingiram pico, mas internamentos não

André Peralta Santos, diretor de serviços de Informação e Análise da Direção-Geral de Saúde (DGS), anunciou que se verificou um pico da segunda vaga da pandemia do novo coronavírus a 25 de novembro.Durante a reunião do Infarmed, Peralta Santos afirmou: "Há consolidação de um pico. Atingiu-se a incidência máxima cumulativa no dia 25 de novembro. Há uma tendência de descida."A incidência em todas as idades também tem uma tendência decrescente. Contudo, "ainda não há um pico claro nos internamentos, esperamos que esteja para breve. Este delay [atraso] é esperado, faz parte da evolução natural da doença", frisa Peralta Santos.Especialistas, dirigentes dos partidos políticos e parceiros sociais voltam hoje a reunir-se para analisar a situação epidemiológica da covid-19, em vésperas de nova renovação do estado de emergência e da decisão sobre as medidas para o Natal.Segundo informação adiantada à agência Lusa por fonte do gabinete do primeiro-ministro, António Costa, para esta reunião, que decorrerá como habitualmente no Infarmed, em Lisboa, foram ainda convocados a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e o Patriarcado de Lisboa.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, juntam-se assim aos representantes dos partidos com assento parlamentar e aos parceiros sociais para ouvir e questionar os especialistas, participando habitualmente nestas reuniões os conselheiros de estado por videoconferência.