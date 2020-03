Covid-19: Oeiras fecha jardins vedados, parques infantis e esplanadas

Os jardins vedados, esplanadas, parques infantis e equipamentos de manutenção física públicos de Oeiras vão encerrar a partir de hoje e até 30 de abril, e o pagamento de parquímetros será suspenso, anunciou a autarquia.

Em comunicado relativo medidas relacionadas com a pandemia da Covid-19, a Câmara Municipal de Oeiras refere que decidiu encerrar de "imediato" todos os parques e jardins vedados, exceto o Jardim Municipal de Oeiras e o Jardim do Palácio dos Aciprestes, por serem espaços de atravessamento e circulação, assim como todos os parques infantis e equipamentos de manutenção física públicos.

O Parque de Recreio de Oeiras também será encerrado e foi determinada a suspensão de todas as licenças de esplanada e o pagamento dos parquímetros.

Na nota é ainda anunciado o cancelamento de todos os eventos, de natureza pública ou privada, no espaço público, e o cancelamento de todos os mercados, exceto com natureza de abastecimento alimentar.

O espaço público e as paragens dos transportes públicos serão desinfetados, é ainda acrescentado.

Segundo o município do distrito de Lisboa, estas medidas deverão durar até 30 de abril, "podendo ser reavaliadas a qualquer momento", e representam "o esforço e o empenho" da autarquia para travar a pandemia do Covid-19.

Contudo, é acrescentado, "não se substituem ao espírito cívico que cada um deve ter para evitar maior propagação da doença", apelando a Câmara de Oeiras "a que cada um siga as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde".

No plano interno, a Câmara de Oeiras decidiu colocar em teletrabalho todos os trabalhadores cujas funções possam ser realizadas dessa forma, "devendo, caso seja imprescindível, apresentar-se ao trabalho se assim solicitado".

Todos os trabalhadores considerados de grupo de risco (por razões de saúde ou de escalão etário), cujas funções não possam ser desempenhadas em teletrabalho, "serão dispensados de apresentação, exceto se considerados imprescindíveis ao serviço".

Por outro lado, lê-se na nota da autarquia, todo o atendimento municipal ao público será cancelado, "exceto com prévia marcação para questões urgentes" e será feita a desinfeção regular de todas as instalações e transportes municipais.

Aos funcionários de serviço passará a ser medida a temperatura diariamente e será adquirido um pacote de testes para estes trabalhadores.

Haverá ainda o "reforço dos equipamentos de proteção para os funcionários de serviço, polícia municipal e proteção civil", num investimento de 500 mil euros.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas em todo o mundo, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal registou hoje a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus e até agora foram infetadas 331 pessoas no país.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde assinala ainda 2.908 casos suspeitos até hoje, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou hoje o controlo de fronteiras terrestres com Espanha e, a partir do final da tarde, será suspenso o tráfego aéreo com aquele país, bem com as ligações ferroviárias e as duas ligações fluviais.