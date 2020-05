Covid-19: Número de recuperados vai disparar amanhã, avisa ministra

"Há 9752 casos que têm registo de recuperado no Trace Covid, sendo que têm pelo menos um teste negativo, e que amanhã [domingo] entrarão para os casos recuperados", assegura Marta Temido. O número deve assim aproximar-se dos 17.000 recuperados em Portugal, reduzindo o número de casos ativos

A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou, durante a conferência de imprensa deste sábado que vai haver um grande aumento no número de recuperados devido a alterações na forma de contabilização.Até ao momento, o relatório dos recuperados foi sempre feita por notificação direta dos hospitais e das autoridades de saúde. É por isso que atualmente existem 7.705 recuperados."O TraceCovid que foi concebido para apoiar as equipas de saúde no controlo dos doentes, foi um programa concebido apenas para esse efeito, para acompanhar os doentes — mas foi atualizado e passou a incorporar um campo de registo para os clínicos que tem também o rótulo de doente recuperado, que não existia antes", explicou a ministra.Portugal regista hoje 1.302 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 30.471 infetados, mais 271, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (732), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (309), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.