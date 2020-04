Covid-19: Número de mortes sobe para 209 em Portugal. 9.034 infetados

Portugal regista, esta quinta-feira, 209 mortes associadas à covid-19, mais 22 do que na quarta-feira, e 9.034 infetados (mais 819), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se de um aumento de 9% nos casos de infeção pelo novo coronavírus.



Estão 240 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, entre as 1.042 internadas por todo o País. Os internamentos aumentaram 43%. Em 24 horas, registaram-se mais dez internamentos nos cuidados intensivos.





No norte do País, há mais do dobro dos casos de Lisboa e Vale do Tejo. No norte, registam-se 5.338 casos confirmados, e em Lisboa, 2.207 casos.É também no norte do país que se deram mais óbitos: 107. Segue-se o centro, com 55, e Lisboa e Vale do Tejo, com 44 mortes.Nos Açores há 57 casos de infeção pelo novo coronavírus e na Madeira, 48.Houve 52.903 casos não confirmados.Lisboa é o concelho com mais casos, com 594. Segue-se o Porto, com 556, e Vila Nova de gaia, com 418. A informação corresponde a 79% dos casos confirmados e foi recolhida do sistema SINAVE.Esta quinta-feira, a Assembleia da República aprovou o decreto do Presidente da República que prolonga o estado de emergência até ao final do dia 17 de abril para combater a pandemia da covid-19.

No plenário, o PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor da renovação do estado de emergência, enquanto o PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se. O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, foi o único a votar contra.

Hoje ainda, o Conselho de Ministros reúne-se no Palácio da Ajuda, em Lisboa, para aprovar novas medidas que dão sequência ao decreto que renovou o estado de emergência por mais 15 dias.