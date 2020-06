Existem, atualmente, 73 pessoas internadas nas Unidade de Cuidados Intensivos espalhadas por Portugal. Este sábado eram 77, o número mais alto desde 24 de maio, quando se verificavam 78 pessoas nestas unidades hospitalares. Por essa altura, a taxa de ocupação de camas de cuidados intensivos era superior a 50%. Com o reforço de ventiladores e o recrutamento de intensivistas, os hospitais estatais terão aumentado a sua capacidade."Sobre a ocupação das UCI [Unidades de Cuidados Intensivos] em LVT [Lisboa e Vale do Tejo], a taxa de ocupação são 65%", disse Jamila Madeira, esta sexta-feira, durante a conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.Nas últimas 24 horas morreram cinco pessoas em Portugal e há registo de mais 227 infeções detetadas no país, indica o boletim da Direção-Geral da Saúde deste domingo. O relatório dá ainda conta de menos nove pessoas internadas devido à pandemia.Dos 227 novos casos confirmados de infeção com o novo coronavírus em Portugal, 206 (90,1%) foram detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nas restantes regiões do país houve este sábado registo de apenas mais 21 infeções confirmadas. Foi nesyta região que se verificaram as cinco mortes detetadas nas últimas 24 horas em Portugal.Portugal regista este domingo 1.517 mortes relacionadas com a covid-19, mais cinco do que no sábado, e 36.690 infetados, mais 227. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 14.828 casos confirmados, acima dos 14.622 casos totalizados até sábado. Por sua vez, a região Norte continua a registar o maior número de infeções, 17.078. Já a região Centro contabiliza 3.874 casos confirmados, seguida pelo Algarve (395) e o Alentejo (282).