"Para cada caso sintomático, haverá quatro, cinco ou talvez mais casos de infecção que passam sem sintomas", assumiu Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, especialista em saúde pública e epidemiologista.





Um inquérito feito a 11 mil portugueses demonstra que a maior propoção de testes positivos para a covid-19 ocorreu entre pessoas que não apresentavam qualquer sintoma da doença ou não tiveram qualquer contacto com pessoas consideradas de risco. Ainda de acordo com os números revelados pelo Público , quanto menos escolarizadas, mais as pessoas sentem medo e mais procuram fazer o teste.