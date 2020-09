Nós temos de evitar a todo o custo que tivemos as soluções que tomámos em março e abril porque do ponto de vista social e económico não são, obviamente, sustentáveis", indicou.

Decorre esta segunda-feira uma sessão do Infarmed para esclarecimento sobre a pandemia de covid-19. A ministra da Saúde Marta Temido começou por afirmar que durante os primeiros meses da pandemia o Serviço Nacional de Saúde conseguiu responder "às necessidades assistenciais de todos os residentes em Portugal".De acordo com a ministra, Portugal está hoje "melhor preparado" para enfrentar a próxima fase da pandemia, uma vez que tem "mais recursos, mais organização, mais experiência e mais conhecimento", mas não desdramatiza, afirmando que teremos "pela frente um contexto complexo".Esta reunião acontece a uma semana do início generalizado das aulas e enquanto muitos países da Europa se veem a braços com uma segunda fase da pandemia.António Costa também se encontra na reunião do Infarmed. À chegada, o primeiro-ministro recordou que não se poderá "voltar a uma paralisação global da economia". "Siga em direto a sessão do Infarmed: