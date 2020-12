O Presidente da Repúbica, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta sexta-feira ao país, abordando vários temas relacionadso com a pandemia, como a vacina - advertindo para o tempo que vai demorar a vacinar todos os habitantes -; as celebrações de Natal e Ano Novo e o que se deve esperar para 2021.Numa intervenção dividida em sete pontos, o Presidente começou por lembrar que apesar de os números relativos à covid-19 terem estado a baixar nos últimos dias, ainda é muito preocupante "a pressão nos internamentos e nos cuidados internamentos", avisanto que é preciso continuar neste caminho positivo porque, mesmo que tenha sido ultrapassado o pico da segunda vaga(já entrando no segundo ponto), o nível de infeções "permite antever que o esforço exigido às estruturas de saúde não pode diminuir".Já o terceiro ponto utilizado para justificar o novo estado de emergência é o tempo que vai demorar a inocular toda a população portuguesa, a partir do momento em que a Agência Europeia do Medicamento aprove qualquer uma das duas que estão mais à frente (Pfizer e Moderna). "A chegada das vacinas a todos os portugueses que as queiram receber, sem exclusão de ninguém, muito menos por guetos de idade, obedece a calendários prolongados no tempo", disse o Presidente, reforçando que será "uma matéria de vários meses", até mesmo para os "projetados grupos prioritários". "É bom que isto fique claro para que não se crie ilusões e logo ilusões imediatas", disse Marcelo.O quarto momento da comunicação foi dedicado ao estado de emergência e ao período natalício. O Presidente referiu que "a procura de um regime menos intenso no Natal, a verificar-se, destinar-se-á a permitir às famílias o tão legitimamente esperado encontro" ao longo deste ano, mas que este encontro não pode pôr em causa todo o trabalho feito nas últimas semanas apelando a um "respeito acrescido das regras que possam prevenir contágios familiares generalizados".O sexto ponto da comunicação foi para congratular o esforço de todos os portugueses no último ano vivido sempre em estado de emergência: estas últimas semanas "demonstraram uma adesão massiva e impressionante de todos às medidas adotadas pelo Governo, com base no estado de emergência decretado e renovado, com resultados já visíveis".O presidente terminou afirmando que espera que o ano de 2021 seja de tal forma positivo que seja possível "esquecer o ano de 2020".O atual estado de emergência teve início no dia 24 de novembro e termina às 23h59 da próxima terça-feira, 8 de dezembro. Esta renovação tem efeitos a partir das 00h00 de terça-feira, 24 de novembro.De acordo com a Constituição, este quadro legal que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, não pode durar mais de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.Para o decretar, o Presidente da República tem de ouvir o Governo, que deu parecer favorável na quinta-feira, e de ter autorização da Assembleia da República, que foi dada hoje, com votos a favor de PS e PSD, abstenções de BE, CDS-PP e PAN e votos contra de PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.