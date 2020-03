Covid-19: MAI anuncia 27 detenções por desobediência ao estado de emergência

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou que já foram feitas 27 detenções de violação das regras estabelecidas pelo estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19. Além disso, as autoridades já encerraram 274 estabelecimentos por incumprimento. O governante falou ao País numa conferência de imprensa realizada após a reunião da estrutura de monitorização do estado de emergência, que junta forças de segurança e responsáveis de 12 ministérios.



Relacionado Covid-19: Funcionárias de lar de Vila Real gritam "ajudem-nos" à janela Passeios e almoçaradas: o que leva os portugueses a desobedecer em emergência?



Alertanto que as regras são iguais tantos para zonas citadinas e rurais, Cabrita disse também que "não pode ser admitido designadamente o ajuntamento para consumo de bebidas alcoólicas à entrada de estabelecimentos".



O ministro destacou, no entanto, que houve uma "significativa tranquilidade quanto ao respeito por regras de isolamento e de distanciamento social", que são fundamentais para "prevenir o alastramento" da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).



Portugal tem 33 mortes associadas ao vírus que provoca a covid-19, revelou, esta terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGSD), estando confirmados14 óbitos na região Norte, seis na região Centro, 12 na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.



O boletim regista 2.362 pessoas infetadas pelo novo coronavírus (mais 302), a grande maioria (2.159) está a recuperar em casa e 203 estão internadas (mais dois), 48 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (mais uma).

Desde 01 de janeiro foram registados 15.474 casos suspeitos, dos quais 1.783 aguardam resultado laboratorial. Houve ainda 11.329 casos em que os testes não confirmaram a infeção e 22 doentes que já recuperaram.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 2 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.