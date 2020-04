A bolha de isolamento familiar de Carlos Nogueira é alcatifada, com 28m2 de cores suaves que o ajudam a recarregar baterias para "a missão", diz: o combate ao novo coronavírus. Naquele quarto, um dos 40 do 15.º piso do Marriott Lisboa – o hotel de quatro estrelas entrou em lay-off e desde abril está na plataforma Rooms Against Covid para oferecer alojamento a profissionais de saúde –, o enfermeiro de 51 anos sente-se confortável (e dorme bem).



Fora dos turnos de oito horas a acompanhar os casos mais críticos da Covid-19, no hospital de Santa Maria, é ali que escreve à mão umas quantas reflexões sobre o contexto; vê televisão q.b., porque as notícias sobre a pandemia deixam-no mais ansioso (já lhe basta a dureza do serviço de medicina intensiva); e tenta reviver os tempos de professor de educação física aos 20 e poucos anos. "Faço aulas diárias por videochamada, com quatro amigos e duração de 30 minutos. São boas para a mente", conta à SÁBADO, enquanto levanta os pesos de dois quilos cada.



Além de Carlos Nogueira, os profissionais de saúde Marta Ratinho, Sofia Silva, Ana Margarida, Ana Moreira e Pedro Almeida relatam à SÁBADO como é a vida em confinamento em vários hotéis de Lisboa, abertos para o efeito.







