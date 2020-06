Covid-19: Festa de Lagos gerou cerca de 90 infetados, diz Graça Freitas

O número de infetados com o novo coronavírus devido à festa em Odiáxere, Lagos, é de 76, segundo indicou a delegada de saúde regional em conferência de imprensa.Entre os 76 infetados, há duas pessoas internadas e nove crianças dos 0 aos nove anos. Mais tarde, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, apontou para um número mais elevado durante a conferência de imprensa: cerca de 90 infetados."Não podemos fazer festas como fazíamos antes. Isso põe em risco a saúde dos próprios mas também a de terceiros, toda a economia e o nosso país em termos de preocupações internacionais. Vamos observar a evolução destas situações e estes fenómenos como a festa do Algarve que gerou até à data cerca de 90 casos positivos entre os que estiveram na festa e os que não estiveram e foram infetados, incluindo crianças com menos de nove anos de idade", afirmou Graça Freitas.Há familiares de pessoas que estiveram na festa que ficaram infetados, tinha já indicado a delegada de saúde.Ao todo, registam-se 1222 testes realizados até à meia-noite de ontem, que foram realizados por várias entidades. Foi criada uma equipa dedicada para conseguir dar resposta às necessidades."Mais importante de tudo, há 345 pessoas na região, a maioria relacionada com o caso, que estão no domicílio em isolamento para proteger a comunidade e evitar novas cadeias de transmissão", indicou a delegada.A estratégia que está a ser seguida é a de identificar as pessoas que participaram na festa e os seus contactos, a de testagem é complementar e muito útil focada nos grupos que tem contacto com um ou outro elemento, segundo a delegada."Não está em causa um cerco sanitário" no Algarve, em especial na região de Lagos, garantiu Temido durante a conferência de imprensa desta sexta-feira sobre a situação epidemiológica da pandemia de Covid-19 em Portugal."Não é um cerco que institui a racionalidade suficiente nas pessoas", atira a ministra da Saúde, numa chamada de atenção aos participantes da festa que já causou mais de 90 casos de infeção por Covid-19.A realização da Volta de Portugal está em análise.