A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou, esta segunda-feira, numa conferência de imprensa sobre a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para combater a pandemia de Covid-19 que existem mais de 17 mil camas disponíveis para pacientes com Covid-19, caso seja necessário. Mas avisa que se todas estas camas forem ocupadas por ifnetados com o novo coronavírus, outras doenças vão sair prejudicadas.A ministra começou por afirmar que a situação que se vive atualmente "é complexa" e "grave" e que há uma grande pressão sobre o SNS neste momento, mas que o mesmo "está preparado para encaminhar os utentes que não tenham resposta no SNS para o setor privado e social", caso seja necessário.Esta declaração surgiu na sequência de lembrar que se vive uma tendÊncia de crescimento de hospitalizações nas últimas semanas. Segundo a governante, de acordo com cálculos matemáticos do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), "projecta-se que no dia 28 de outubro seja ultrapassado o número de doentes covid-19 em cuidados intensivos da primeira vaga", ou seja, mais de 271 internados na UCI. Mas a ministra foi mais longe e diz que o modelo matemático prevê mesmo que na primeira semana de novembro "estejam internados em enfermaria 2.634 doentes e 444 nos cuidados intensivos", ou seja, mais do dobro dos internados atualmente.Relativamente a essa "ultrapassagem", Marta Temido garantiu que o SNS está mais preparado em termos de "meios técnicos, humanos e de conhecimento"."Estes modelos matemáticos podem ser prolongados". "Aquilo que sabemos é que o que fizermos hoje tem impacto nas infeções de amanhã", depois nas hospitalizações e posteriormente nos óbitos, disse a ministra.Marta Temido assegurou que a capacidade de camas médico-cirúrgicas do SNS em hospitais gerais é de 19.778, sendo que 17.741 poderão ser usadas para doentes Covid-19, lembrando ainda que caso estas camas estejam todas a ser utilizadas, tendo de vhaver um "equilíbrio entre a resposta à covid-19 e a resposta não covid-19".A minsitra explicou mesmo que existem 725 lugares nas unidades de cuidados intensivos para pacientes Covid-19.Marta Temido em conferência de imprensa recorda que na semana 12 a 18 de outubro foram ultrapasssados os máximos no grupo etário de mais de 85 anos e dada a fragilidade deste grupo etário, "prevê-se um aumento hospitalizações e de óbitos nas próximas semanas".Sobre a capacidade laboratorial, a ministra explicou como atualmente existem 111 laboratórios a identificar infeções por Covid-19 e que Portugal já realizou mais de 3,2 milhões de testes, tendo a Linha SNS24 atendido mais de 2 milhões de chamadas.