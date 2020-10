Governo proíbe ajuntamentos com mais de cinco pessoas e quer máscaras na rua

"Temos de assentar o controlo da pandemia nos comportamentos individuais e no apelo à responsabilidade individual", disse António Costa, anunciado que Portugal vai entrar em estado de calamidade a partir de amanhã.



António Costa informou ainda que vai dar entrada na Assembleia da República uma proposta de lei que torne obrigatório o uso de máscara na via pública sempre que se justificar: "Quando não houver mais pessoas na rua". Além disto, o primeiro-ministro informou ainda que pretende tornar obrigatória a utilização da aplicação de rastreamento StayAway Covid em contexto laboral, escolar e por alguns funcionários da Administração Pública e que essa recomendação terá de ser aprovada pelos partidos no hemicilco.



Sobre os casamentos, que ficam limitados a 50 pessoas, bem como batizados e outros eventos familaires como estes, o primeiro-ministro informou que os noivos ainda se podem beijar.



O primeiro-ministro relembrou o perigo que comportam os assintomáticos: "As pessoas podem estar contaminadas e a transmitir o vírus a outros sem ter consciência disso porque não sentem nada. A única forma de garantir que não estamos a transmitir é em todas as circunstâncias tomar os cuidados a todo o momento".



As oito medidas para o estado de calamidade anunciadas por António Costa:



- Elevar o nível de alerta para estado de calamidade em todo o território nacional, "podendo o Governo adotar todas as medidas necessárias para conter a pandemia, como conter a circulação";

- Proibidos os ajuntamentos na via pública com mais de cinco pessoas, aplicando-se também esta medida a outros espaços comerciais;



- Limitar os eventos familiares "como casamentos, batizados e outros" a 50 participantes, sendo que terão de cumprir as normas de distanciamento físico e utilização de máscaras;

- Proibir todos os festejos académicos e atividades de caráter não-letivo ou científico;



- Reforço das ações de fiscalização destas regras na via pública e nos estabelcimentos;



- Agravar coimas até 10 mil euros em pessoas coletivas que não assegurem o cumprimento das regras em vigor quanto à lotação e afastamento que é necessário assegurar nesses estabelecimentos;



- Recomendar o uso de máscara na via pública e a utilização da aplicação StayAway Covid e a comunicação através desta aplicação sempre que haja um teste positivo;



- Apresentar à AR uma proposta de lei para que seja imposta a obrigatoriedade da máscara na via pública.