Covid-19. Fim do estado de calamidade nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa

O Governo decidiu esta quinta-feira terminar o estado de calamidade nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML). O P

aís continua em situação de alerta e toda a AML passa a estado de contingência."Neste momento, e dada a tendência decrescente do número de casos, permaneceremos agora com o país, com exceção da AML, com o nível de alerta em que estava até agora, passando toda a região de Lisboa e Vale do Tejo, incluindo toda a Área Metropolitana de Lisboa, à situação de contingência", disse a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros.Desta forma, as 19 freguesias da AML que estavam em estado de calamidade, nos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora e Sintra, passam também a estar em situação de contingência, explicou a ministra.Segundo a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, observou-se uma evolução positiva, que se "verificou no último mês, com uma redução de 30% dos casos em Lisboa e Vale do Tejo".As regras de toda a AML "permanecem em vigor", esclareceu a ministra após a reunião do Conselho de Ministros, como o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 20h00 e a proibição de venda de álcool na rua.Os bares passam a poder funcionar como as pastelarias e os cafés e os estabelecimentos de restauração passam a poder receber clientes até à meia-noite. Medidas entram em vigor no dia 1 de agosto.A generalidade de Portugal continental entrou no dia 1 de julho em situação de alerta devido à pandemia de Covid-19, com exceção da Área Metropolitana, que passou para o estado de contingência. Nesta zona, que é constituída por 18 municípios, 19 freguesias de cinco concelhos foram colocadas em estado de calamidade.