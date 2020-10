Covid-19. Faltas por doença nos hospitais do SNS aumentaram 64%

Entre março e agosto deste ano, as faltas por doença dos trabalhadores dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentaram 64% se comparadas com o mesmo período de 2019. No total, segundo um estudo da consultora Iqvia para a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) e avançado pelo Público, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e os restantes profissionais de saúde faltaram, por doença, mais 467 mil dias ao longo dos primeiros seis meses da pandemia de Covid-19.



Com a pandemia, as faltas em geral nos hospitais do SNS dispararam, contabilizando-se mais cerca de 620 mil nos primeiros seis meses de 2020.