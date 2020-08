Uma bebé de quatro meses de idade morreu nas últimas 24 horas, vítima de Covid-19. É a primeira morte entre crianças devido à pandemia do novo coronavírus em Portugal. Marta Temido, a ministra da Saúde, esclareceu em conferência de imprensa que a bebé tinha patologias associadas. É a mais jovem vítima mortal da Covid-19 em Portugal.Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, detalhou que a bebé tinha nascido com uma "patologia de base muito grave": "uma cardiopatia congénita bastante grave que levou a uma consequência cardíaca que é o aparecimento de uma miocardite"."A causa final da morte foi um choque séptico, mas foi codificada como um óbito por Covid-19", explicou Freitas.O dado é exposto no boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta quarta-feira.Em 24 horas, registam-se mais duas mortes (a da menina e de outra pessoa) e 253 infetados.