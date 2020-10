Novo recorde: Portugal ultrapassa os 2.000 casos de Covid-19 num dia

O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de Covid-19 chegou esta quarta-feira aos 2.117, tendo-se registado um aumento de 7 óbitos nas últimas 24 horas.Há 91.193 casos confirmados da doença no País, com uma subida de 2.072 novos casos registados desde o dia anterior. Este é o maior número de novos casos registado por Portugal desde que foram diagnosticados os primeiros infetados pela pandemia, a 2 de março.O número de doentes recuperados alcançou os 54.493, com mais 446 recuperados em 24 horas. Em relação ao dia anterior existem mais 1.619 casos ativos, com o país a ter agora 34.583 infetados que ainda não recuperaram ou foram vítima da pandemia.Entre estes, 957 estão atualmente hospitalizados, mais 41 que no dia anterior, e destes, 135 estão em estado considerado grave, mais 3 que no dia anterior.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo.