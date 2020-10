Covid-19 em Portugal: 3.960 infetados e 24 mortos nas últimas 24 horas. É um novo máximo

Registaram-se mais mais 3960 infeções pelo novo coronavírus em Portugal, nas últimas 24 horas. DEsde esta terça-feira morreram mais 24 pessoas de acordo com os últimos dados revelados pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Com 1.657 recuperados, há atualmente 51.996 casos ativos no país, um aumento de 2.279 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia já foram declaradas como recuperadas da doença 74.001 pessoas.O Norte volta a ser a região com mais casos, com 2.114 novas infeções e 11 mortes, mais de metade dos novos casos. Lisboa e Vale do Tejo segue-se com 1.105 infeções e oito mortes. De novo a região mais a norte do país é aquela que regista mais casos, ultrapassando LVT.