Covid-19. Dos 820 óbitos em Portugal, 327 ocorreram em lares

Das 820 vítimas mortais registadas em Portugal devido à pandemia de covid-19, 327 ocorreram em lares. A informação foi avançada esta quinta-feira pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, durante a conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Quanto à mortalidade nos lares portugueses, Graça Freitas revelou que na zona norte ocorreram 180 mortes, 106 na região centro, 39 em Lisboa Vale do Tejo, uma no Alentejo e uma no Algarve.



"Estar num lar não é uma fatalidade. A maior parte das pessoas que adoeceram em lares estão recuperadas. Foram transferidas para hospital quando a situação se justificou", assegurou a diretora-geral da Saúde. "A grande maioria das pessoas está neste momento bem e muitas recuperaram", concluiu.

O número de vítimas mortais registadas em Portugal devido à pandemia de

aumentou esta quinta-feira para 820, tendo-se registado 35 novos óbitos nas últimas 24 horas.



Há no País 22.353 pessoas infetadas, o que se traduz num aumento de 371 casos de infeção relativamente ao dia anterior.

Depois de dois dias consecutivos com um aumento significativo do número de recuperados, o mais recente balanço da

(DGS) revela que há em Portugal 1.201 pessoas recuperadas.



Dos 1.905 doentes internados há 204 nos nos cuidados intensivos.