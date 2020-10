o ritmo de crescimento em todos os países da Europa é uma "situação grave" e lembrou que "todos estão a adotar medidas e há um esforço comum de evitar a todo o custo novas medidas de restrição das liberdades de circulação e de confinamento obrigatório", esclareceu.





"É fundamental que possamos evitar novo confinamento e temos de nos concentrar nas medidas de controlo individual e de responsabilidade individual", disse o primeiro-ministro em defesa da aplicação promovida pelo Governo. "Não desejo que as pessoas estejam assustadas, nem sou um papão para meter medo. As pessoas têm é de estar conscientes do risco", disse.



O primeiro-ministro defendeu ainda que as pessoas aceitem e cumpram as novas medidas para impedir que sejam necessárias medidas mais drásticas no futuro. Sobre as dúvidas levantadas quanto à constitucionalidade da obrigatoriedade de instalar a aplicação, o primeiro-ministro afirma que "nunca se justifica suspender a Consituição".



Defesa das reuniões presenciais



António Costa, em Bruxelas para assistir a reuniões do Conselho Europeu, disse que a distância e a discussão por videoconferência não ajudam nas negociações sobre o quadro financeiro plurianual, declarando mesmo que por vezes os "contactos pessoais são imprescindíveis", apesar de assegurar que continuam a ser mantidas "as distância e medidas de segurança".



O primeiro-ministro reconheceu que o afrouxamento de algumas técnicas de segurança individual podem ter acontecido devido ao cansaço acumulado, mas que é urgente não baixar totalmente os braços. "É preciso alertar as pessoas que têm de resistir ao cansaço", avisou. Foi esse aligeiramento do cumprimento das regras que, segundo Costa, motivou a decisão de anunciar medidas mais duras. "Entendi que era preciso deixar uma mensagem muito clara aos portugueses", explicitou.





O primeiro-ministro António Costa voltou a defender a aplicação de rastreamento StayAway Covid a partir de Bruxelas. O chefe do Governo reconheceu ainda que"Aé anónima. É apenas um aviso para saberem que estiveram próximas de uma pessoa infetada. A DGS não guarda nenhuma base de dados", explicou o primeiro-ministro. "Se uma pessoa estiver infetada, avisa aqueles com quem esteve nos últimos dias. Mas se andar de metro, vai estar com pessoas que nem sabe quem são. Se eu testar positivo, ficarei aliviado de notificar a app", explicou António Costa, dando de novo a cara pela cibersegurança da ferramenta que tem promovido desde o início como sendo essencial.