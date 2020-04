Costa assume que data limite para regresso às aulas é 4 de maio

O primeiro-ministro, António Costa, assumiu, esta sexta-feira, que o Governo se depara agora com a decisão "mais difícil" que é a questão da retoma das aulas presenciais ou não, explicando que a data limite para que tal aconteça é 4 de maio. E deixou um alerta: "circulação e convívio são os maiores inimigos a esta pandemia".

Numa entrevista à Rádio Renascença, o líder do Executivo elogiou o trabalho dos professores a adaptarem-se no ensino à distância perante a necessidade de confinamento social para combater a pandemia de covid-19, garantindo que o objetivo é "procurar terminar este ano letivo da forma mais justa e equitativa". O Governo está também concentrado em preparar mais medidas para o terceiro período, "quer se retome ensino presencial ou seja apenas parcial, que é complementar o ensino digital através da televisão".

António Costa, na abordagem ao "ataque" à pandemia, disse ainda que alguns lares não tomaram medidas de contenção necessárias, "designadamente dos cuidados que pessoas que lá trabalham deviam ter para não transportar o vírus". Mas também assumiu que o Estado não estava preparado para as necessidades, dando como exemplo a necessidade de fazer nove voos da China, só com material de proteção individual, nas últimas semanas".

Outra das preocupações do Executivo é com as consequências económicas da crise sanitária. "É uma situação que só vencemos com o esforço de todos", reforçou, Costa, lembrando que, depois do "túnel de três meses", "as empresas têm de estar vivas".

"A economia estava a crescer, o desemprego a descer, os rendimentos a recuperar, e de repente surgiu algo imprevisível", recordou, defendo que é necessário regressar "o mais próximo possível da situação" onde se estava.

António Costa, que assegurou que a relação entre partidos tem sido "exemplar", falou ainda da necessária solidariedade dentro da União Europeia. "É essencial que a Europa não desista de si e dê a mensagem errada", advertiu, sublinhando que se vive a pior crise desde a II Guerra Mundial.

"O que é fundamental é a capacidade de resposta conjunta da UE a um desafio comum, de forma comum e solidária. Se é com coronabonds, apoios diretos com base no orçamento da União ou contribuições diretas dos estados, são opções técnicas onde não está o cerne da questão", atirou.

Logo no início da entrevista, Costa considerou que a situação que se está a viver – com "um milhão de infetados no mundo" – é algo que só se conhecia na fição ou na história. Elogiando o comportamento dos portugueses, deixou vários alertas: "Estamos na fase mais crítica. Este é o mês de maior risco. Há cansaço que se vai acumulando, mas circulação e convívio são os maiores inimigos a esta pandemia."

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, entre as quais morreram mais de 51 mil. Dos casos de infeção, cerca de 190.000 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro passado, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal registaram-se 209 mortes associadas à covid-19 e 9.034 casos de infeção confirmados, segundo o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde. O País iniciou às 00h00 desta sexta-feira a renovação do estado de emergência devido à pandemia de covid-19 por mais 15 dias, até 17 de abril, abrangendo o período da Páscoa.