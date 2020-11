A partir desta quarta-feira, 4 de novembro, nos 121 concelhos abrangidos por medidas mais restritivas devido à pandemia de Covid-19 os casamentos só podem ter até cinco pessoas. Há, no entanto, exceções. Na igreja um casamento poderá ter mais do que cinco pessoas, mas só no momento da cerimónia, explicou ao Público o gabinete de imprensa da ministra de Estado e da Presidência.A explicação foi a seguinte: "O limite para eventos nos concelhos abrangidos pelas medidas adicionais é de cinco pessoas, independentemente da natureza do evento, salvo cerimónias religiosas ou espetáculos culturais realizados em recintos fixos de atividades da natureza artística".Fora dos 121 concelhos os casamentos podem ter mais de 50 pessoas se tiverem sido marcados até às 23h59 do dia 14 de outubro.