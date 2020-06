Os aviões deixam, a partir de hoje, de ter a lotação de passageiros reduzida a dois terços, mas o uso de máscara comunitária é obrigatório.

O Governo português alinhou, assim, as regras nacionais pelas regras europeias no que toca ao transporte em aviação civil, considerando "que uma estratégia europeia e internacional uniformes são fundamentais para a retoma do setor e da confiança dos passageiros".

Quando anunciou a medida, em 21 de maio, o Governo lembrou que, a nível internacional, o conjunto de medidas sanitárias de combate à pandemia da covid-19 no setor dos transportes aéreos não recomenda a limitação de capacidade das aeronaves.

Inicialmente o executivo socialista tinha decretado uma redução da lotação de passageiros nos aviões para dois terços da sua capacidade.

Assim, a partir de hoje é revogada a portaria n.º 106/2020, de 02 de maio, que impunha a limitação.