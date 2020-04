Covid-19: Autarca de Ovar volta a colocar em causa número de mortos

"Infelizmente o número de infectados confirmados em Ovar não é 273 como hoje vem descrito no relatório da DGS, MAS SIM 477 de acordo com a autoridade local de saúde. Dou os nomes se quiserem! E tivemos mais 2 óbitos totalizando no Município já 18 falecimentos com COVID", escreveu Malheiro na sua página de Facebook.



Ora, no relatório da DGS, figuram sempre apenas 79% dos casos detetados, segundo informação indicada no quadro de casos por concelho. Porém, 273 casos não são 79% dos 477; são apenas 57%. Os dados são veiculados pelo sistema SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica).



Em Madrid, receia-se a existência de mais 3 mil mortes que as estatísticas oficiais

No país vizinho, assistiu-se a um aumento de 3 mil mortes sem explicação quanto aos óbitos na Comunidade de Madrid, na segunda quinzena de março. Entre 14 e 31 de março, foram emitidas 9.007 licenças para enterrar os mortos, indica o Tribunal Superior de Justiça - mais do dobro das mortes registadas em todo o mês de março de 2019, 4.125.



Feitas as contas, o jornal frisa que na segunda quinzena de março de 2020 ocorreram 6.613 mortes a mais que em igual período do ano anterior. O número supera ainda o valor oficial de Madrid para mortes por coronavírus, que é 3.439.



Segundo a mesma fonte, a discrepância está ligada à definição de caso de morte por infeção do novo coronavírus: o Ministério da Saúde considera as pessoas que deram positivo a um teste. Tal exclui as pessoas que morreram em lares e em casa sem fazer testes. Nestes casos, o que surge na certidão de óbito é paragem cardiorespiratória ou insuficiência respiratória.

