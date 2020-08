Foram registados esta quarta-feira 362 novos casos de infeção pela covid-19, entre terça-feira e esta quarta. A ministra da Saúde, Marta Temido, avança que anomalia se pode dever a "algum atraso no registo dos últimos dias".Durante a conferência de imprensa que acompanha o boletim epidemiológico, a governante lembrou que as novas infeções estão "acima daquilo que têm sido os números dos últimos dias". Na verdade, desde 24 de julho que não se registavam tantos novos casos. Marta Temido avança que este aumento se pode dever a "algum atraso no registo dos últimos dias que estavam artificialmente mais baixos do que aquilo que era a realidade"."Esperemos que sejam números que se esbatam nos próximos dias", disse ainda Marta Temido, acrescentando ainda que estes números "sublinham a fragilidade" das conquistas que se têm feito, dando a entender que o país pode continuar muito longe do fim da pandemia. A governante referiu que Portugal tem enfrentado "uma situação epidemiológica acomodável do ponto de vista da capacidade de resposta do SNS", deixando um elogio ao "esforço tremendo não só dos profissionais de saúde, mas também de estruturas sociais, autárquicas, Proteção Civil e sociedade civil" e apelou a que se mantenham os comportamentos que respeitem esse mesmo esforço.