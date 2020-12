Covid-19: António Costa em isolamento profilático. Já fez teste

O primeiro-ministro fez esta manhã um teste ao novo coronavírus, que foi marcado há vários dias antes de viajar na sexta-feira para São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. O primeiro-ministro vai ficar em isolamento profilático e não apresenta, para já, qualquer sintoma.

Na quarta-feira, António Costa esteve no Palácio do Eliseu, em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus. Devido a esta confirmação, e seguindo os requisitos das autoridades de saúde, o primeiro-ministro "em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco", revela comunicado do gabinete ministerial.



Entre sexta-feira e domingo, António Costa tinha agendadas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné, com encontros marcados com os chefes de Estado e de Governo destes dois países de expressão portuguesa. Segundo fonte oficial, já foram canceladas. "O Primeiro-Ministro decidiu cancelar essa deslocação, bem como toda a agenda pública que implique a sua presença física", de acordo com o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, que acrescenta ainda que Costa irá manter "toda a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância".

Esta decisão foi transmitida à agência por fonte oficial do Governo, adiantando que António Costa fez esta manhã um teste ao novo coronavírus que já estava marcado há vários dias antes de partir para as visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e à Guiné-Bissau.

Neste momento, António Costa está numa reunião de trabalho, por videoconferência, sobre o Plano de Vacinação de combate à covid-19.



Macron vai ficar isolado durante sete dias, mas vai continuar a trabalhar remotamente, segundo o Palácio do Eliseu, onde almoçou com António Costa na quarta-feira e no qual o principal tema em cima da mesa foi a preparação da presidência portuguesa da União Europeia.



O diagnóstico surgiu após o presidente francês apresentar sintomas iniciais da doença.