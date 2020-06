Covid-19: ajuntamentos limitados a cinco pessoas em 19 freguesias da Grande Lisboa

O Governo voltou a impor o dever cívico de recolhimento em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa. Os ajuntamentos nestas freguesias ficam limitados a cinco pessoas, como forma de contenção da pandemia de covid-19. A decisão foi aprovada na reunião de Conselho de Ministros desta quinta-feira.





O documento refere que os estabelecimentos comerciais da Área Metropolitana de Lisboa encerram às 20h, exceto restaurantes, super e hipermercados (que fecham às 22h), bombas de gasolina, clínicas e farmácias, bem como os equipamentos desportivos. Vai ainda ser proibido, como já era sabido, a venda de álcool nas estações de serviço.Já as 19 freguesias consideradas críticas têm mais limitações, como: o dever cívico de recolhimento domiciliário; a proibição de feiras e mercados de levante e os ajuntamentos limitados a cinco pessoas.As contraordenações para quem não cumprir estas regras vão dos €100 aos €500 para as pessoas singulares e variam entre os €1.000 e os €5.000 para pessoas coletivas.Estão abrangidas pela decisão do Governo todas as freguesias dos concelhos da Amadora e de Odivelas e várias freguesias dos concelhos de Lisboa (Santa Clara), Sintra (Queluz-Belas, Massamá-Monte Abraão, Agualva-Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins, Cacém-São Marcos e Rio de Mouro ) e Loures (a freguesia de Camarate, Unhos e Apelação e, ainda, a de Sacavém-Prior Velho).O comunicado saído do Conselho de Ministros dá conta de mais de um milhão de testes feitos em Portugal e que Portugal está entre os países da União Europeia com a maior capacidade de testagem. Havia, segundo o Governo, até ao dia 22 de junho 12.484 casos ativos com covid-19. O risco de transmissibilidade (Rt) está, atualmente, no 1,08. Desde a segunda fase de desconfinamento que o R tem sido superior a 1.O Governo decidiu ainda criar o programa Bairros saudáveis coordenado por Helena Roseta que vai mobilizar as comunidades para o desenvolvimento de programas de saúde pública, condições de higienização nos bairros daquelas 19 freguesias.