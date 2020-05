Perto de metade das empresas nacionais suspenderam todos os processos de recrutamento na sequência da pandemia de covid-19, indica um estudo feito pela recrutadora Mercer.

Quase 60% das empresas reconhece um "impacto significativo" da pandemia nas respetivas operações, mas uma percentagem superior – 68% - afirmou ter um plano de continuidade ou plano de preparação para responder à ocorrência de uma pandemia.

O abalo do vírus na atividade das empresas faz-se sentir em várias frentes, incluindo nas contratações. 43% das empresas cancelaram todos os processos de recrutamento, 19% referiu manter exclusivamente processos relacionados com substituições e 29% referiu não ter cancelado, alterando as práticas de recrutamento com recurso a entrevistas virtuais. Apenas 9% das empresas referiram manter os processos de recrutamento sem alterações.

Em relação aos salários, os aumentos que estavam previstos mantiveram-se, em parte porque 32% das empresas já os havia implementado antes da pandemia ter escalado e 37%, porque já os havia comunicado antes do início do surto pandémico. Contas feitas, quase 70% das empresas manteve os aumentos salariais.

Neste campo, mais de metade das entidades inquiridas – 55% - garante não ter alterado o valor do salário entregue aos funcionários em regime de teletrabalho. A mesma percentagem de inquiridos diz ter toda a sua força de trabalho a exercer a partir de casa.

Já 5% das empresas admite ter descido as remunerações mas apenas ao nível dos executivos. As compensações variáveis são ainda uma incógnita para grande parte dos inquiridos, com 45% a revelar que se encontra a ponderar esta situação.

"A realidade portuguesa está muito em linha com as tendências internacionais, com a agravante de que se prevê que o impacto do COVID 19 seja particularmente gravoso no nosso país", afere Tiago Borges, Rewards Leader da Mercer Portugal.